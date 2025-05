Bayern-Star Kane: "Der Anfang von etwas Besonderem"

„Ich glaube, dass der heutige Abend erst der Anfang von etwas Besonderem ist“, sagte Kane im Moment des Erfolgs am Samstagabend dem Guardian , der den Kapitän der englischen Nationalmannschaft bei seiner Titelpremiere begleitet hatte.

„Um ehrlich zu sein, ist es schön, auf der anderen Seite zu stehen und diese Feier zu erleben, die ich noch nie erlebt habe. Ich habe schon oft gesehen, wie andere Teams die Trophäen in die Höhe stemmen“, sagte der 31-Jährige, für den es in 15 Jahren als Profifußballer der erste Titelgewinn war.

Kanes Sohn Louis „hatte Angst vor Feierlichkeiten“

Schon am vergangenen Sonntag wurde nach dem Ausrutscher von Verfolger Bayer Leverkusen (2:2 in Freiburg) der Meistertitel für die Bayern, die tags zuvor in Leipzig 3:3 gespielt hatten, auf dem Sofa besiegelt.