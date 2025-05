Besser als die Bayern-Verteidiger? Tah-Zahlen enthüllen Erstaunliches

Noch hüllt sich Jonathan Tah in Schweigen, wohin sein Weg führt. Bayer Leverkusen verliert einen nahezu tadellosen Abwehrchef. Dass seine Stärken auch der FC Bayern gut gebrauchen könnte, belegt ein Blick in die Daten.

Noch hüllt sich Jonathan Tah in Schweigen, wohin sein Weg führt. Bayer Leverkusen verliert einen nahezu tadellosen Abwehrchef. Dass seine Stärken auch der FC Bayern gut gebrauchen könnte, belegt ein Blick in die Daten.

Wie gut ist Tah im Vergleich zu Kim und Upamecano?

Tah ist der beste Zweikämpfer der Liga

Ein Pluspunkt ist Tahs generelles Abwehrverhalten. Er kam in dieser Spielzeit mit nur 15 Fouls aus, er wurde also nur alle 192 Minuten zurückgepfiffen. Tah sah dabei nur zweimal Gelb.

Nahezu fehlerfreier Stabilisator - auch bei Bayern?

Insgesamt ist der Nationalspieler ein Muster an Verlässlichkeit und Stabilität - insbesondere in den vergangenen beiden Spielzeiten.

Seit 2018 verursachte Tah in der Bundesliga keinen Elfmeter mehr. Upamecano spielt seit 2016 in der Bundesliga und kommt seitdem auf neun verschuldete Elfmeter.

Auch Tahs geringe Fehlerquote ist bemerkenswert. Weder in dieser noch in der vorherigen Doublesaison leistete sich der Innenverteidiger in der Bundesliga einen Ballverlust, der zu einem Gegentor führte. Bei den Bayern führten allein in dieser Spielzeit zwei Ballverluste von Kim zu Gegentreffern, Upamecano leistete sich einen folgenschweren Ballverlust.