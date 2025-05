Boateng verrät: "Tuchel hätte mich übernommen“

Im Winter 2023 trainierte der damals vereinslose Jérôme Boateng beim FC Bayern München mit. Obwohl die personelle Situation in der Verteidigung angespannt war, kam ein erneutes Engagement letztendlich nicht zustande.

„So ist das Leben. Es hat nicht geklappt“, fasste Boateng im Gespräch mit SPORT1 den geplatzten Transfer zusammen. Dabei wäre er gerne zu seinem Ex-Klub zurückgekehrt: „Das ist kein Beinbruch, aber es war natürlich schade. Es wäre schön gewesen, nochmal an die alte Arbeitsstelle zurückzukehren.“

Bayerns damaliger Cheftrainer Thomas Tuchel war von einer erneuten Verpflichtung des Verteidigers überzeugt. „Er hätte mich gerne in den Kader übernommen“, erklärte der 36-Jährige.

Bayern entschied sich gegen Weiterbeschäftigung

Dass Boateng die besten Fitnesswerte aller Bayern-Innenverteidiger aufwies, soll für die Verpflichtung gesprochen haben. Der Verein habe neben Tuchel ebenfalls zu einer Verpflichtung tendiert. „Der Verein hatte mir das in den Tagen davor auch so vermittelt – schließlich hatte ich in den Fitnesstests gut abgeschnitten.“