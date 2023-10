FC Bayern: Erstaunliche Enthüllung zu Boateng

Bayern-Misere öffnete Tür für Boateng

Für großen Ärger auch bei Teilen der Fans sorgte aber das noch nicht abgeschlossenen Gerichtsverfahrens gegen den Weltmeister von 2014: Boateng war im November 2022 wegen vorsätzlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigung verurteilt worden . Mittlerweile wurde das Urteil aufgehoben, der Fall wird neu verhandelt.

Letztlich entschied sich Bayern dagegen, Boateng mit einem Vertrag auszustatten. Am vergangenen Freitag teilte der Klub mit, die personelle Situation habe sich „entspannt“ und schrieb auf der Klubhomepage: „In der Betrachtung aller Aspekte hat der FC Bayern jetzt entschieden, auf eine Verpflichtung zu verzichten.“

Entscheidung gegen Vertrag für Boateng

Der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen betonte am Sonntag bei Bild: „Es ist ja nicht so, dass wir ignorant durchs Leben schreiten. Es gehört in die Entscheidungsfindung mit rein. Im Gesamtkontext haben wir uns gemeinsam mit Jérôme entschieden, dass wir von einer Verpflichtung absehen.“