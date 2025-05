Brisanter Bericht über Bayern-Treffen mit Wirtz

Florian Wirtz sagt dem FC Bayern ab und steht vor einem Wechsel zum FC Liverpool. Aus einem Bericht geht nun hervor, was bei einem geheimen Treffen in München passiert sein soll.

Vor der endgültigen Absage des 22-Jährigen an den deutschen Rekordmeister soll es zu einem Geheimtreffen in einem Münchner Hotel gekommen sein. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung am Donnerstagabend - und enthüllt einige interessante Details.

Demnach hätten die Bayern Wunschspieler Wirtz am Tag der Meisterfeier Mitte Mai am Flughafen abgeholt und in eine Suite gebracht. Der Name des Hotels wird in dem Bericht bewusst nicht genannt.