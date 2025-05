Brisantes Nagelsmann-Gespräch: Goretzka mit vielsagendem Rückblick

Die Rückkehr von Leon Goretzka in die deutsche Nationalmannschaft war eine der Überraschungen der Saison. Auch für den Mittelfeldspieler des FC Bayern selbst kam der Anruf von Bundestrainer Julian Nagelsmann unerwartet.

Goretzka: Konnten nicht einfach so weiter machen

Nagelsmann hatte vor der Heim-EM im vergangenen Sommer auf Goretzka verzichtet . Es sei die größte Enttäuschung seiner Karriere gewesen, meinte der 30-Jährige auf eine entsprechende Nachfrage: „Das könnte man so sagen, ja.“

Er habe nicht erkennen können, warum sich an seinem Status als Nationalspieler etwas verändert habe: „Jeder kann sich vorstellen, wie schwierig und schmerzhaft es war, bei der Euro im eigenen Land nicht dabei zu sein. Ein Turnier im eigenen Land zu spielen, ist eine einmalige Chance. Die gibt es nicht wieder.“

Entsprechend gab es zwischen dem Bayern-Star, der sich in dem Welt-Interview auch einmal mehr zum Verein bekannte und einen vorzeitigen Abgang ausschloss , und dem DFB-Coach einiges zu besprechen.

Bevor er von Nagelsmann erneut nominiert wurde, habe es ein Gespräch gegeben. „Ich habe das gar nicht eingefordert, aber es war ja klar, dass das nötig ist. Nach all dem, was war, konnten wir nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen“, sagte Goretzka.