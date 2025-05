Bundesliga>

Hans-Joachim Watzke muss sich wenige Monate vor seinem Abschied aus der Geschäftsführung von Borussia Dortmund einem Machtkampf im eigenen Verein stellen. Und der hat es in sich.

Kurz zum Hintergrund: Wie berichtet, will sich der aktuelle Amtsinhaber Reinhold Lunow im Herbst von den Vereinsmitgliedern erneut zum Präsidenten wählen lassen . Er durchkreuzt damit die Pläne Watzkes, der den Posten ebenfalls anvisiert hatte. Und bereitet dem BVB-Macher ernsthafte Sorgen.

Watzke-Sorge: Darum ist der Fall so brisant

Dazu muss man wissen: Die BVB-Geschäftsführer werden durch den Präsidialausschuss des Beirats der Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH bestimmt und abberufen. Und diesem Ausschuss steht der Präsident vor. Aktuell also Lunow.

Es ist eine durchaus überraschende Entwicklung. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Aufsichtsrat Lunow eher zufällig zum Präsidenten wurde. Er ist zwar glühender BVB-Fan und war bereits in diversen Rollen (Vizepräsident, Schatzmeister) tätig - der Schritt ins höchste Amt war eigentlich nicht vorgesehen. Diese Rolle war stets Watzke zugedacht.

Thema Rheinmetall: Lunow irritiert Watzke-Seite

Lunow sollte also eigentlich ein Platzhalter sein. Watzke wird nicht umsonst im Herbst, also mitten in der neuen Saison, aus der Geschäftsführung ausscheiden. Angestrebt war immer die Präsidenten-Wahl.