Watzke droht BVB-Machtkampf

Im kommenden November will Hans-Joachim Watzke sein Engagement in der Geschäftsführung von Borussia Dortmund beenden. Ob der 65-Jährige dann für das Amt des Klubpräsidenten kandidiert, ist bislang noch nicht geklärt. Sollte er dies tun, müsste er aber wohl mit einem Gegenkandidaten rechnen.

So liegt den Ruhr Nachrichten , Sportschau.de und NTV ein internes BVB-Schreiben vor, aus dem hervorgeht, dass Amtsinhaber Reinhold Lunow auch bei der nächsten Wahl antreten will.

„Ich kandidiere erneut als Präsident von Borussia Dortmund“, teilt er in dem Schreiben mit. Zudem soll er die Gremien des Klubs bereits am Montagabend über seine Absichten informiert und sein Team für die kommende Legislatur vorgestellt haben.

Watzke denkt über Kandidatur nach

Während Watzke, der den Klub in den 2000ern sanierte und nach oben führte, ständig für den BVB öffentlich auftritt, wird Lunow in der Öffentlichkeit kaum erwähnt. Seit 2022 ist der Mediziner im Amt, seinerzeit trat er die Nachfolge von Reinhard Rauball an.