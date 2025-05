Bundesliga: BVB-Star Pascal Groß erinnert an Johan Cryuff

Borussia Dortmund setzt seine Aufholjagd im Kampf um die Champions-League-Plätze fort. Maßgeblichen Anteil daran hat ein BVB-Star, der unter Kovac zu so etwas wie seiner rechten Hand geworden ist - und dessen Markenzeichen an eine niederländische Legende erinnert.

Groß-Markenzeichen lässt BVB-Fans träumen

„Ich mache den schon wirklich sehr lange. Nicht, um irgendeine Show zu machen, sondern um mir einen Vorteil zu verschaffen, damit ich meine Mitspieler einsetzen oder vielleicht selbst schießen kann“, so Groß, der sich nie in den Mittelpunkt stellen will.

Groß überzeugt als Kovacs rechte Hand

Für Groß war die Vorarbeit bereits der neunte Assist in dieser Bundesliga-Spielzeit - so viel wie kein anderer BVB-Profi. Auffällig dabei: Sieben davon steuerte er bei, seitdem Niko Kovac Trainer in Dortmund ist. Zufall? Wohl kaum. Denn Groß genießt unter Kovac einen enorm hohen Stellenwert. Der deutsche Nationalspieler ist so etwas wie die rechte Hand des Coachs. Allein gegen Wolfsburg zitierte ihn Kovac mehrmals an die Seitenlinie, um taktische Anweisungen zu geben – wie schon in den Partien zuvor.