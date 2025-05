Bundesliga: DFB-Star enthüllt erneute Operation

SPORT1 02.05.2025 • 11:14 Uhr Benjamin Henrichs hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Nun hat der Leipzig-Profi enthüllt, dass er sich ein weiteres Mal operieren ließ.

„Seitdem ich die zweite OP gehabt habe, geht der Weg steil nach oben“, sagte Henrichs in der YouTube-Doku „Faith over Fear“ über den Mitte April durchgeführten Eingriff.

In der Reha hatte der 19-malige Nationalspieler davor heftige Schmerzen gehabt, nachdem er den Stabilisationsschuh und seine Gehhilfen abgelegt hatte. „Für mich mit die schwerste Zeit, in der hast du das Gefühl, du kämpfst gegen etwas an, gegen das du nicht gewinnen kannst“, berichtete Henrichs.

In München von Schmerzen erlöst

Der 28-Jährige erklärte: „Wenn es darum geht, die Muskeln wieder aufzubauen und müde zu trainieren, dann gebe ich alles. Wenn du aber etwas hast, auf das du keinen Einfluss hast - wie Schmerzen - dann trainierst du quasi um zu trainieren, aber merkst keine Fortschritte, dass irgendwas besser wird.“

Schließlich wurde Henrichs am 10. April nach seiner Verletzung an der Uniklinik in München von Prof. Dr. Hans Polzer von den Schmerzen befreit.

„Ich kann sagen, dass ich an einem Punkt im Training bin, an dem ich die Wade ohne Schmerzen so müde trainieren kann, dass es sich einfach gut anfühlt. Ich laufe seit Tagen mit Muskelkater herum, habe aber kein Problem, da ich merke, der Muskel wächst wieder“, sagte Henrichs.

Kein Druck in Sachen Comeback

Der Rechtsverteidiger trainiert mittlerweile unter Anleitung von Leipzigs Reha-Coach Andrew Mitchell wieder auf dem Platz.