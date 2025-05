"Bei Bayern verdienen 15 Spieler mehr, er hat aber alle hergespielt"

Dietmar Hamann hat dem FC Bayern erneut die Verpflichtung des italienischen Nationalspielers Nicolò Barella empfohlen. Der TV-Experte sieht in dem Mittelfeld-Star von Inter Mailand ein Upgrade zu Joshua Kimmich .

„Ich habe Barella jetzt gesehen, die letzten drei, vier Spiele, das ist ein Weltklassespieler. So ein Barella, der macht andere besser”, sagte Hamann bei Sky : „Ich glaube, der verdient keine zehn Millionen. In München verdienen 15 Spieler mehr, der hat die aber alle hergespielt, über zwei Spiele.“

Hamann spielte auf das Viertelfinale der Champions League an, in dem sich Barellas Inter knapp gegen die Münchner durchgesetzt hatte. Nicht erst seit dem neuerlichen Aus in der Königklasse hat der Ex-Profi einen dringenden Bedarf im Bayern-Zentrum ausgemacht.