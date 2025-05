Bundesliga heute: Hoffenheim - FC Bayern LIVE im TV, Stream & Liveticker

Die TSG Hoffenheim empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der PreZero Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Die TSG Hoffenheim geht mit einer trügerischen Ausgangsposition in den letzten Bundesliga-Spieltag gegen den FC Bayern (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER ).

Um ganz sicher den Abstieg bzw. die Relegation zu vermeiden, muss gegen den neuen Meister mindestens ein Unentschieden her. Denn der 1. FC Heidenheim liegt drei Punkte und sechs Tore hinter der TSG. Bei einer relativ hohen Niederlage, könnte Hoffenheim also noch auf Rang 16 zurückfallen.

Bundesliga: So verfolgen Sie Hoffenheim - FC Bayern LIVE im TV, Livestream, Ticker

Die aktuelle Saison stellt für die TSG Hoffenheim eine der schwächsten in ihrer Bundesliga-Geschichte dar. Mit nur 32 Punkten nach 33 Partien steht die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer unter Druck, den Klassenerhalt zu sichern. Die Hoffenheimer konnten in den letzten neun Bundesliga-Spielen lediglich einen Sieg verbuchen.

FC Bayern: Offensivstärke und Defensivsolidität

Der FC Bayern München unter Trainer Vincent Kompany präsentiert sich in dieser Saison als offensivstärkste Mannschaft der Bundesliga mit beeindruckenden 95 Toren. Gleichzeitig bewahrten die Münchner in dieser Spielzeit die meisten Weißen Westen aller Vereine (15).

Besonders auswärts sind die Bayern eine Macht, denn sie blieben zuletzt acht Mal in Folge unbesiegt. Mit Harry Kane, der mit 25 Toren an der Spitze der Torjägerliste steht, und Michael Olise, der in den letzten drei Spielen jeweils ein Tor und einen Assist verbuchte, verfügt der FCB über herausragende Offensivkräfte. Olise ist zudem mit 14 Assists der beste Vorbereiter der Liga.