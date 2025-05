FC Bayern: Müller bleibt bei Abschied torlos

In der 31. Minute dribbelte Michael Olise - wie einst Bayern-Legende Arjen Robben - von der rechten Strafraumgrenze in die Mitte und zog ins lange Eck ab. Harry Kane hielt seinen Kopf in die Flugbahn des Balles und lenkte ihn entscheidend ab. In der 90. Minute erzielte dann Olise den Endstand.