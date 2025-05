Bundesliga-Profi attackiert eigenen Klub bei Instagram: Sein Aus naht

Die Zeichen für Tomas Cvancara stehen bei Borussia Mönchengladbach auf Abschied. Nachdem interne Konflikte zwischen Stürmer und Klub an die Öffentlichkeit gekommen waren, äußerte Cvancara nun Kritik an der Vereinsführung.

Am Mittwochnachmittag bezog der Tscheche auf seinem Instagram-Kanal Stellung zu den Diskussionen um seine Person: „Ich war der erste, der im Winter zum Management gegangen ist, weil ich das Gefühl hatte, dass ich nach meiner Verletzung die Erwartungen nicht erfüllte und die aktuelle Leistung nicht so war, wie beide Seiten das wollten. Ich bat um eine Leihe, damit ich neu anfangen und in die Form kommen konnte, die ich zu Beginn meiner Ankunft hier hatte.“