Bundesliga: Restprogramm von BVB und Co. im Kampf um die internationalen Plätze

Der Kampf um die Champions-League-Qualifikation in der Bundesliga könnte spannender nicht sein - und der BVB steht kurz davor, eine verkorkste Saison doch noch zu retten. SPORT1 gibt einen Überblick über das Restprogramm der Europacup-Anwärter.

Die letzten zwei Spieltage in der Bundesliga sind angebrochen und der Kampf um die Qualifikation für das internationale Geschäft hat es in sich.

Platz drei und vier berechtigen zur Teilnahme an der Champions League. Nur Platz fünf ist gleichbedeutend mit der Qualifikation zur Europa League, da ein weiterer Platz dem Pokalsieger (VfB Stuttgart oder Arminia Bielefeld) zusteht. Der Bundesliga-Sechste nimmt in der kommenden Saison an der Conference League teil.