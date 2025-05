Champions League zum Greifen nah! BVB demütigt Bayer

Leverkusen ging in der 31. Minute durch Jeremie Frimpong nach Vorlage von Florian Wirtz in Führung. Frimpong sprintete nach seinem Treffer direkt zu Trainer Xabi Alonso und umarmte den scheidenden Coach innig.

Brandt gleicht aus - Kobel hält BVB im Spiel

Die Antwort der Dortmunder folgte prompt und dank Toren von Julian Brandt (33.) und Julian Ryerson (43.) ging die Mannschaft von Niko Kovac mit einer 2:1-Führung in die Pause - auch weil Keeper Gregor Kobel einige sensationelle Paraden zeigte, so auch gegen Wirtz (41.).

„Wir haben in der ersten Halbzeit auch sehr, sehr viel Glück gehabt - sehr, sehr viel Gregor Kobel gehabt”, merkte Brandt nach dem Spiel bei DAZN an: „Das muss man auch ganz klar sagen. Dann haben wir unsere Chancen einfach genutzt, das waren Killer-Qualitäten. Wir hatten gar nicht so viele Chancen, aber die, die wir hatten, haben wir genutzt.“

Kampf um die Champions-League-Qualifikation spitzt sich zu

Leverkusen, die vor der Partie schon als Vizemeister feststanden, bleiben in der Tabelle mit 68 Punkten auf Rang zwei. Der BVB steht nach dem Auswärtserfolg mit 54 Punkten auf Platz fünf und rückt bis auf einen Punkt an die viertplatzierten Freiburger heran.

„Es war sehr, sehr wichtig, dass wir heute punkten. In der zweiten Halbzeit waren wir eiskalt. Der Sieg geht in Ordnung“, befand Waldemar Anton. Und was den Kampf um die Champions-League-Plätze angeht? „Wir werden jetzt auf den letzten Spieltag warten. Am Ende brauchen wir ein bisschen Glück, ich hoffe das wird so sein. Wir werden alles dafür tun.“