BVB an Freiburgs Doan dran? Das sagt Kehl

„Es gibt eine Menge Gerüchte um diesen Klub. Das ist auch gut, weil wir am Ende auch immer noch attraktiv sind und natürlich auch national schauen. Wir haben in den letzten Jahren mit Serhou Guirassy, Waldemar Anton und auch Maxi Beier drei Spieler aus Deutschland geholt. Gleichwohl müssen wir auch international präsent sein. Lasst euch einfach mal überraschen“, sagte er.

Doan beim BVB und in Frankfurt auf dem Zettel

Der 26 Jahre alte Doan überzeugte mit zehn Treffern und acht Assists in der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit. „Es gibt noch mehrere Klubs, die an ihm interessiert sind. Ich kann dazu im Moment noch nichts dazu sagen. Wir sind erst seit gestern in der Champions League, wir treiben die Kaderplanung in den nächsten Wochen an. Wir beschäftigen uns mit sehr vielen Profilen, das müssen wir auch. Im Moment gibt es noch keine Entscheidung“, sagte Kehl.