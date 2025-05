BVB mit Personalsorgen - spannende Entwicklung um Duranville

Angespannte Personallage bei Borussia Dortmund! Ausgerechnet vor dem extrem wichtigen Bundesligaspiel am Sonntag bei Bayer Leverkusen (ab 15:30 Uhr im LIVETICKER) wackeln einige wichtige Spieler.

Beim Training am Freitag fehlten mit Maximilian Beier, Emre Can, Carney Chukwuemeka und Jamie Gittens gleich vier Spieler.

Beier fehlt nach SPORT1-Informationen noch immer mit Wadenproblemen. Die drei anderen Spieler trainierten individuell. Ob die BVB-Stars am Sonntag in der Bundesliga eine Option für das Spiel in Leverkusen sind, ist aktuell noch offen.