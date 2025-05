Campus-Zoff wegen Tom Bischof? Bayern-Boss spricht

Sorgte der anstehende Transfer von Tom Bischof zum FC Bayern am Campus für Wirbel? Nachwuchs-Boss Weinzierl bezieht Stellung.

Zum 1. Juli 2025 wechselt Tom Bischof von der TSG Hoffenheim zum FC Bayern . Laut kicker löste der Wechsel des Shootingstars am Nachwuchs-Campus der Münchner Wirbel aus. So soll die Personalie sogar als „Affront“ gewertet worden sein.

Hintergrund: Die Konkurrenz für die eigenen Talente werde größer, sowie deren Weg in die Profimannschaft erschwert.

Nun hat sich Markus Weinzierl, Sportlicher Leiter am Bayern-Campus, zu der Thematik geäußert. „Bei Bayern gibt es immer Konkurrenz. Wie die Konkurrenz für unsere Campus-Spieler zustande kommt, ist zweitrangig“, erklärte er in einer Medienrunde.

Probleme am Campus wegen Bischof?

„Bayern hat mit Bischof einen Spieler geholt, der mit Sicherheit hochtalentiert ist, aber sie (die Verantwortlichen, Anm.d.Red.) wissen sehr genau, dass auch am Campus sehr viele hochtalentierte Spieler sind. Es geht darum, wer sich durchsetzen kann. Und da werden unsere Spieler in Konkurrenz gehen wie mit allen anderen Spielern auch.“

Pavlović als Vorbild

„Er ist der letzte, der vom Campus zu den Profis gegangen ist. Jeder von den Jungs am Campus kann sich ihn als Vorbild und Beispiel nehmen, wie es geht. Es war bei ihm mit 16, 17 noch nicht abzusehen, dass er so eine Karriere macht“, so Weinzierl.