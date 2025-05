Das größte Armutszeugnis der Bundesliga: Ein Klub torpediert sich selbst

„Wolfsburg schafft alle!“

Die VfL-Chefs haben ihren Coach in den letzten Wochen extrem geschwächt, indem sie im Hintergrund bereits einen neuen Trainer für den Sommer suchten. Die Recherchen und Gespräche waren in der Szene ein offenes Geheimnis, das hat natürlich auch Hasenhüttl und vor allem die Mannschaft mitbekommen. Und das trug zum plötzlichen Absturz (acht Spiele ohne Sieg) bei.

Das große Thema - wie geht es weiter in Wolfsburg, wer wird der neue Chef, was bedeutet das für wen - bekam in vielen Spielerköpfen, im ganzen Verein, eine höhere Priorität, als die nächste Aufgabe am Wochenende. Zumal sportlich, wieder mal, die Luft raus war. Verschollen im Niemandsland der Tabelle.