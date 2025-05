"Der Junge macht Spaß": Bayern-Boss lobt Juwel

Kaum ein Bayern -Talent sorgt derzeit für so großes Aufsehen wie Lennart Karl . Nun hat Sportdirektor Christoph Freund den 17 Jahre alten Juniorenspieler der Münchner in höchsten Tönen gelobt.

Freund lobt Karl: „Macht es im Training richtig gut“

Auch im Training mit der ersten Mannschaft trete Karl selbstbewusst auf: „Wichtig ist, dass er sich etwas zutraut, daher kommt er in der ersten Mannschaft gut an. Er macht es im Training richtig gut.“

Karl spielt sich in den Profi-Kader der Bayern

Karl überragte in dieser Saison speziell in der U19 und der U17 der Bayern. Zu Beginn der Spielzeit lief er noch in seiner Altersklasse auf und wirkte in der U17-Bundesliga fast unterfordert. In 17 Spielen erzielte er 27 Tore und bereitete zehn Treffer vor.