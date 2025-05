Doch kein Umbruch beim BVB?

Es muss ein Umbruch her! Diese Marschroute galt bei den BVB -Verantwortlichen eigentlich in Stein gemeißelt.

Zwar waren das Vertrauen und der Glaube in das Potenzial des Kaders auch in der Krise enorm, doch Anpassungen im Sommer schienen unausweichlich. Doch dieser Tiefpunkt scheint - nicht allein, aber vor allem auch - durch den Trainerwechsel zu Niko Kovac überwunden.

Deshalb stellt sich die Frage: Braucht es beim BVB im Sommer überhaupt einen großen Umbruch? Darüber diskutieren BVB-Reporter Oliver Müller und SPORT1 -Reporter Manfred Sedlbauer in einer neuen Ausgabe des SPORT1 -Podcasts „Die Dortmund-Woche“.

Braucht es überhaupt einen Umbruch beim BVB?

„Wir brauchen jetzt Männer, die Lust auf Herausforderungen haben, die angriffslustig sind und sich nicht verstecken. Das wollen die Fans sehen, das sind wir ihnen schuldig“, hatte Sebastian Kehl in einem Interview mit den Ruhr Nachrichten einen Umbruch angekündigt. „Wir werden ganz genau hinschauen, wer diesen Kurs mitgeht.“

BVB mit beeindruckender Aufholjagd

Gittens? „Prädestiniert, den Verein zu verlassen“

„Die Mannschaft braucht nicht in der Quantität einen riesigen Umbruch“, meint Müller und ergänzt: „Sie braucht ein paar Veränderungen an den richtigen Stellen. Heißt: Das Mischungsverhältnis zwischen Künstlern, Arbeitern und am besten ein paar Häuptlingen musst du verändern.“