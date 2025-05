Drama pur! Bayerns U19-Juwele scheitert an Leverkusen

Daniel Höhn 10.05.2025 • 13:51 Uhr Die U19-Junioren des FC Bayern haben das Finale um die Deutsche Meisterschaft verpasst - und das trotz dreimaliger Führung!

Die U19 des FC Bayern hat das Finale um die Deutsche Meisterschaft in einem dramatischen Duell verpasst. Im Halbfinale verloren die Münchner am Samstagmittag 3:4 nach Verlängerung bei der U19 von Bayer Leverkusen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Münchner legten einen Traumstart hin und gingen nach 56 Sekunden durch einen Distanzschuss von Magnus Dalpiaz in Führung. In der Folge tat sich wenig, ehe die Gastgeber einen Fehler in der Bayern-Defensive ausnutzten und dank Jeremiah Mensah in der 26. Minute zum Ausgleich kamen.

Zwölf Minuten später ließ FCB-Supertalent Lennart Karl die erneute Führung liegen, sodass es mit einem 1:1 in die Pause ging.

Bayer trifft zweimal in der Nachspielzeit

Auch in der zweiten Halbzeit starteten die Bayern besser. Karl scheiterte in Minute 50 am Innenpfosten, ehe er kurz drauf seinen Meister im Leverkusener Schlussmann Jesper Schlich fand. Schließlich foulte Ferdinand Pohl den Bayern-Youngster Felipe Chávez im Strafraum und der Offensivmann der Gäste brachte die Mannschaft von Trainer Peter Gaydarov per Strafstoß wieder in Führung.

{ "placeholderType": "MREC" }

In der Nachspielzeit sorgte Andrea Natali, dessen Kopfball von Ljubo Puljic noch leicht abgefälscht wurde, für das 2:2 und die Verlängerung.

In den 30 Zusatzminuten war es der eingewechselte Jussef Nasrawe, der eine schöne Vorlage von Chávez zum 3:2 für die Bayern veredelte (98.).

Doch auch die dritte Führung der Münchner egalisierte Leverkusen: Francis Onyeka glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte der Verlängerung per Kopf zum 3:3 aus. Zwei Minuten vor Schluss brachte Joker Aaron Heard die Werkself erstmals in Führung. Drauf hatten die Gäste keine Antwort mehr.