Bayerns Mega-Talent ist "unverhinderbar" - und muss doch warten!

Wann wird Lennart Karl sein Debüt in der ersten Mannschaft des FC Bayern feiern? Der Hype um das Top-Talent wird rund um München immer größer - und auch Markus Weinzierl bremst die Euphorie nicht. Der Sportliche Leiter am Bayern-Campus sieht in dem Offensivspieler eine vielversprechende Option für die Zukunft.