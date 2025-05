Beispielloser Absturz eines Wunderkindes: Was wird jetzt aus Moukoko?

Youssoufa Moukoko galt einst als strahlende Zukunft des deutschen Fußballs. In den Jugendmannschaften von Borussia Dortmund schoss er Tore wie am Fließband, ließ Gegner reihenweise stehen und sorgte auch international für Aufsehen.

Moukoko: Vom Torschützen zum Bankdrücker

Dabei hatte alles so vielversprechend begonnen : Bei seinem Startelfdebüt für Nizza glänzte Moukoko mit einem Doppelpack bei einem furiosen 8:0-Kantersieg gegen AS Saint-Étienne. Doch der Schwung verpuffte schnell.

Die Leistungen stagnierten, die Einsätze wurden seltener, das Vertrauen des Trainers schwand zusehends. Insgesamt stehen in seiner Zeit bei Nizza elf Einsätze in der Ligue 1 für ihn zu Buche - in nur 199 Spielminuten.