So plant der BVB mit Haller und Moukoko

BVB: Warum es keinen Platz für Haller und Moukoko gibt

BVB will Haller und Moukoko loswerden

Grundsätzlich ist aber klar: Der BVB will beide Angreifer im Sommer loswerden. Haller und Moukoko stehen jeweils bis Sommer 2026 unter Vertrag und zählen zu den Topverdienern im Kader.

Schon im vergangenen Sommer konnten beide nur ausgeliehen werden, weil die Dortmunder einen Teil der Gehälter selbst übernahmen. Ein Weiterverkauf in diesem Jahr dürfte demzufolge eine finanzielle und kommunikative Herausforderung werden.

Haller und Moukoko vor offener Zukunft

Wo also könnte die Zukunft der beiden Sorgenkinder liegen? Wohl nicht bei ihren derzeitigen Leihvereinen. Haller, der nach seiner Krebserkrankung beim BVB nicht mehr an sein früheres Potenzial anknüpfen konnte, spielt derzeit beim FC Utrecht und hat sich dort stabilisiert.

In 14 Spielen in der niederländischen Eredivise traf der Ivorer immerhin viermal. Utrecht würde Haller gerne halten, allerdings ist das finanziell nicht realisierbar.

Auch für Moukoko dürfte das Abenteuer zu Ende gehen - allerdings weniger aus finanziellen als aus leistungstechnischen Gründen. Das einstige Wunderkind wurde im Winter an OGC Nizza ausgeliehen und konnte sich in Frankreich nicht durchsetzen. Elf Einsätze in der Ligue 1 stehen zu Buche, aber nur 199 Spielminuten.