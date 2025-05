FC Bayern: Viel wird von den Sommertransfers abhängen

Die Bayern sind Meister – aber nur fast. Dabei war das wilde 3:3 in Leipzig ein ähnliches Wechselbad der Gefühle wie die gesamte Saison und verdeckt so manche Schwäche.

Die Bayern sind Meister – aber nur fast. Dabei war das wilde 3:3 in Leipzig ein ähnliches Wechselbad der Gefühle wie die gesamte Saison und verdeckt so manche Schwäche.

Gefeiert haben die Bayern nach dem Spiel in Leipzig - aber nur ein bisschen. Die Meisterschaft ist schließlich noch nicht fix. Trotzdem strotzen die Münchner vor Selbstbewusstsein: „Ja, wir sind Deutscher Meister, wenn wir alle ehrlich sind. Ich glaube nicht daran, dass Leverkusen dreimal 7:0 gewinnt und wir noch zweimal 5:0 verlieren“, sagte Joshua Kimmich nach dem Spiel in der Mixed Zone auf SPORT1 -Nachfrage und gab damit den Ton vor. Konrad Laimer erklärte: „Wir müssen gar nicht herumrechnen. Früher oder später werden wir Deutscher Meister werden“.

Nur Thomas Müller wollte bei Sky zunächst die „Gefühle sortieren“, bevor man dann am kommenden Samstag gegen Gladbach den Titel eintüten wolle. In der ARD sprach er von einem „Champions-Gefühl“, das man habe. Sogar die offizielle Homepage der Bayern schreibt von einer „Quasi-Meisterschaft“. Der Rekordmeister befindet sich im Wartestand.

Ein Sinnbild der Bayern-Saison

Dabei überdeckt das mitreißende Spiel bei RB ein bisschen, dass die Münchner mal wieder eine Leistung zeigten, die sinnbildlich für den Verlauf der gesamten Saison steht. Zwischen wilden Aktionen und genialen Geistesblitzen war alles dabei. Defizite wurden offengelegt und gleichzeitig konnte man sehen, wozu die Mannschaft grundsätzlich in der Lage ist. „Man will immer Perfektion, das war nicht der Fall“, sagte Müller und Sportvorstand Max Eberl ergänzte: „Entweder ist das Glas halb voll oder halb leer – bei uns ist es halbvoll.“

Dabei ist es womöglich genau diese „Halbvoll“-Einstellung, die die Bayern vor gewissen unbequemen Wahrheiten bewahrt. Denn festzuhalten bleibt, dass es national zwar (wieder) reicht, doch in der Champions League konnte man sehen, dass die Elf von Trainer Vincent Kompany an Boden verloren hat.

„Die Champions League haben sie hier in München aus der Hand gegeben“, legte SPORT1-Experte Stefan Effenberg am Sonntag im STAHLWERK Doppelpass noch einmal den Finger in die Wunde: „Sie machen das 1:1 in der 85. Minute und kassieren das 1:2 in der 88. Minute. Das darf dir nicht passieren, das hat mit Erwachsenen-Fußball nichts zu tun.“