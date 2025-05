Fix! Köln holt Zweitliga-Torjäger

Der 1. FC Köln hat Ragnar Ache verpflichtet. In der abgelaufenen Saison schoss der Stürmer 18 Ligatore für Kaiserslautern und weckte so das Interesse anderer Klubs.

Der 1. FC Köln hat sich für die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga mit Stürmer Ragnar Ache verstärkt. Wie SPORT1 vor Wochen berichtete, wechselt der 26-Jährige vom 1. FC Kaiserslautern in die Domstadt und unterschrieb einen Vertrag bis 2029. Das teilten die Kölner am Dienstag mit. Ache ist der erste Transfer des FC für die kommende Saison. Wer das Team dann trainiert, ist noch nicht bekannt.