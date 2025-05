2. Bundesliga: Entscheidung bei FCK-Torjäger gefallen!

In bislang 58 Pflichtspielen erzielte er 34 Tore - allein in der aktuellen Saison traf er 17-mal in 27 Partien. Eine Bilanz, die ihn direkt in die Herzen der Fans katapultierte. Seit Miroslav Klose, der von 1999 bis 2004 das FCK-Trikot trug, war kein Angreifer bei den Roten Teufeln mehr so beliebt wie Ache.