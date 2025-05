FC Bayern: Davies macht Panikattacke öffentlich

In einem YouTube-Vlog hat Davies tiefe Einblicke in seinen Reha-Verlauf gewährt und seine Fans auf seinem Heilungsweg mitgenommen. Mitten im Video teilte der Kanadier einen sehr intimen und kritischen Moment vom 30. März.

Streit um Davies-Umgang

Auch der Einsatz von Davies gegen die USA wurde heiß diskutiert. Sein Berater Nedal Huoseh erwähnte in der tz : „Er hätte gegen die USA nicht spielen sollen. Ich war überrascht, dass er in der Startelf stand.“

Kurios: Nur einen Tag nach seiner Panikattacke hatte sich der Linksfuß nach dem Schock erstmals wieder am 31. März an die Fans gewandt.

„Danke, für all eure Liebe, eure netten Worte und die Unterstützung, die ihr mir seit meiner Verletzung gegeben habt. Es ist unglücklich, so lange auszufallen und meine Saison so früh zu beenden, aber ich werde hart arbeiten, um stärker zurückzukommen“, schrieb Davies am 31. März bei Instagram.