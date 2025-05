FC Bayern: Guerreiro zurück - Musiala auf dem Platz

Bayern München kann im Saisonfinale wieder auf Raphael Guerreiro zurückgreifen. Der Portugiese nahm am Dienstag nach überstandenem kleinen Muskelfaserriss im rechten Adduktor am öffentlichen Training des frischgebackenen deutschen Meisters teil.

Zur großen Freude der rund 350 Fans, die ihre Lieblinge bei nasskaltem Wetter feierten, schaute auch Jamal Musiala auf dem Rasen vorbei. Der Nationalspieler, der nach einem Muskelbündelriss noch ausfällt, kam in Laufschuhen auf den Platz und spielte dort auch den Ball.

Musiala meldet sich zurück

Musiala ist damit dem Zeitplan voraus und wurde nicht so schnell auf dem Rasen erwartet. Denn Anfang April wurde nach seiner Verletzung mit einer Pause von sechs bis acht Wochen gerechnet. Bei Bayern hatte man in der Bundesliga in dieser Saison nicht mehr mit einem Einsatz gerechnet.