FC Bayern: Max Eberl reagiert auf brisante Ibiza-Reise!

Vor einer Woche wurde der geplante Party-Trip der Bayern-Stars noch kurzfristig abgesagt, am Sonntag ging es dann für 13 Stars doch noch auf die spanische Insel . Mit dabei unter anderem Thomas Müller, Manuel Neuer, Harry Kane und Leon Goretzka .

Für viele Beobachter ein fragwürdiger Schritt. Schließlich hatte der Klub nach dem Spiel in Leipzig und der damit verbundenen Fast-Meisterschaft eine solche Reise kritisch gesehen. Von einem „Verbot“ war sogar die Rede. Sportvorstand Max Eberl hatte darauf verwiesen, dass man während des laufenden Wettbewerbs in der Bundesliga einen solchen Ausflug lieber nicht unternehmen solle .

Eberl reagiert auf Ibiza-Reise

Jetzt äußert sich Eberl auf Anfrage und sagt: „Vergangene Woche standen noch viele Entscheidungen in der Liga an, auf die unsere Ergebnisse Einfluss hatten. Die Konstellation ist nun eine andere, daher haben wir dem Vorhaben der Spieler, ihre zweieinhalb freien Tage gemeinsam zu verbringen, jetzt nicht widersprochen.“

Bayern-Bosse mit klarer Botschaft an Profis

Die Ibiza-Reise der Bayern-Stars hatte zuvor durchaus für Aufregung gesorgt. Schließlich müssen sie am Samstag in Sinsheim gegen Hoffenheim ran (ab 15:30 Uhr im LIVETICKER) und können noch entscheidend in den Kampf der TSG mit Heidenheim gegen die Relegation eingreifen.