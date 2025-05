FC Bayern: Musiala im Lauftraining

Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala hat nach seinem Muskelbündelriss einen weiteren Schritt Richtung Comeback gemacht. Wie der FC Bayern mitteilte, absolvierte der 22-Jährige am Mittwoch erstmals wieder eine Laufeinheit auf dem Platz. Tags zuvor hatte der Offensivspieler bereits bei einer öffentlichen Einheit des Rekordmeisters auf dem Rasen vorbeigeschaut.

Musiala hatte sich Anfang April im Auswärtsspiel beim FC Augsburg im hinteren linken Oberschenkel verletzt und fällt seitdem aus. Sein "großes Ziel" sei die Klub-WM, die ab dem 14. Juni in den USA stattfindet, sagte er zuletzt. Zudem bestehen bei der Nationalmannschaft noch leise Hoffnungen auf eine Teilnahme Musialas am Final Four der Nations League ab dem 4. Juni.