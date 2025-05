Gerät auch Hoeneß in Erklärungsnot?

SPORT1 01.05.2025 • 23:16 Uhr Die Bayern wollen Florian Wirtz an die Isar holen. Dabei steht vor allem Sportvorstand Max Eberl im Fokus. Doch ein einflussreicher Entscheidungsträger muss ebenfalls liefern.

Die Ausgangslage ist klar: Bayerns Klub-Patriarch Uli Hoeneß wünscht sich eine Verpflichtung von Florian Wirtz und qua Amt muss vor allem Sportvorstand Max Eberl liefern. Der 51-Jährige ist es, der in erster Linie für die Kaderplanung in München zuständig ist.

Doch durch sein öffentliches Werben und sein Engagement in der Causa Wirtz gerät auch Hoeneß selbst in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Er war es, der schon frühzeitig den Kontakt zur Spielerseite knüpfte und dem nachgesagt wird, mit der Verpflichtung des Noch-Leverkuseners sein beeindruckendes Lebenswerk krönen zu wollen.

Hoeneß ist aktuell entscheidend

„Max Eberl wird natürlich vom Aufsichtsrat beobachtet - und auch kritisch beobachtet. Aber objektiv gesehen ist der entscheidende Mann in der Wirtz-Sache aktuell Uli Hoeneß. Wenn der Spieler nicht kommt, ist in meinen Augen auch der Ehrenpräsident in Erklärungsnot“, sagt SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger in der aktuellen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“.

Der Grund für seine These: Der Ehrenpräsident spiele im Austausch mit der Wirtz-Seite und in der Wahrnehmung der Fans eine große Rolle, daher müsse auch er in den Fokus gerückt werden.

Wer übernimmt im Fall Wirtz das Ruder?

„Es sind noch viele Wochen und Monate, die da ins Land gehen können und es muss sich noch zeigen, wer dann wirklich federführend für den Wirtz-Deal zuständig sein wird, aber derzeit ist auch Hoeneß in der Verantwortung“, so Kumberger weiter.

Zwar schränkt der Insider ein, dass es sich bei der Verpflichtung von Wirtz erklärtermaßen um einen Wunsch des „Privatmenschen Hoeneß“ handle, doch sein Einfluss sei im Klub weiterhin enorm. Kumberger weiter: „Eberl vermittelte ja zuletzt den Eindruck, er sei in der Sache gar nicht beteiligt. Hoeneß war dagegen schon sehr offensiv.“

Die ganze Diskussion um Florian Wirtz, sowie eine Analyse der weiteren aktuellen Brennpunkt-Themen beim FC Bayern hören Sie in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Bayern-Woche“ mit Moderatorin Madeleine Etti und Chefreporter Stefan Kumberger.