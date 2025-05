FC Bayern: Wie der Wirtz-Deal gelingen kann

Wirtz verliert also einen wichtigen Mentor – sollte er im Rheinland bleiben. Bild berichtete am Freitag sogar von einer Einigung zwischen den Bayern und dem Spieler über einen Wechsel. Nur der Zeitpunkt sei offen.

Hilft Adidas Hoeneß beim Wirtz-Transfer?

Was muss Bayern tun?

Doch wie könnte ein solcher Schritt aussehen? Was muss der FC Bayern konkret tun, um im Fall Wirtz Unterstützung von Adidas zu bekommen? So einfach, wie sich das so mancher Laie vielleicht vorstellt, ist die Sache nicht.

Zumal Wirtz jüngst in einem Interview sagte, dass Geld nicht der wichtigste Faktor bei seiner Zukunftsentscheidung sei. Für den FCB geht es also vor allem darum, genügend Geld für seine Ablöse zu generieren.

Beckham als Vorbild?

Wirtz ist Zugpferd von Adidas

Zu bedenken für die Münchner bleibt, dass die Königlichen ebenfalls von Adidas ausgerüstet werden. Ob der Nationalspieler also in München oder Madrid aufläuft, wäre für den Großkonzern fast egal – aber eben nur fast.

Hürde für Hoeneß & Co.

Eine größere Hürde für Hoeneß‘ Pläne dürfte eher im Innenleben von Adidas liegen. Die Zeiten, in denen mächtige Führungskräfte so manches Geschäft im Alleingang durchdrücken konnten, sind längst vorbei. Die Liste an CEOs, die aufgrund waghalsiger Prestige-Deals ihren Job verloren, ist lang. Diesem Risiko wird man sich in Herzogenaurach nicht aussetzen wollen.