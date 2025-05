Freiburg holt Japaner Suzuki - als Doan-Ersatz?

Der SC Freiburg hat den japanischen Fußball-Nationalspieler Yuito Suzuki verpflichtet. Der 23 Jahre alte Offensivspieler kommt von Bröndby IF aus Dänemark, laut Medienberichten zahlen die Breisgauer zwischen sieben und acht Millionen Euro.

Beim Europa-League-Teilnehmer könnte er seinen Landsmann Ritsu Doan ersetzen, der unter anderem mit Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht wird.

Freiburg bemühte sich lange um Suzuki

Über die Vertragslaufzeit machte Freiburg wie gewohnt keine Angaben. Für Bröndby war Suzuki in 69 Pflichtspielen auf insgesamt 23 Tore gekommen. „Wir haben uns wirklich lange um Yuito bemüht und sind froh, dass es jetzt geklappt hat“, sagte Vorstand Jochen Saier.

Suzuki erhält in Freiburg die Rückennummer 14. Der SC habe „in den letzten Jahren, auch in dieser Saison, beeindruckende Ergebnisse erzielt“, wurde er in einer Mitteilung des Klubs zitiert, er werde „mit vollem Einsatz zu seinem weiteren Erfolg beitragen“.