"Die Heimfahrt freitagnachts war fürchterlich"

Zum 359. und letzten Mal wird Rekordschiedsrichter Felix Brych am Samstag ein Spiel in der Bundesliga leiten . Mit der Partie zwischen dem FC Augsburg und Union Berlin beendet der Münchner eine lange, erfolgreiche, aber auch nicht immer einfache Karriere.

Besonders prägend waren für Brych nicht nur die großen Spiele, sondern auch die Rückschläge – allen voran das legendäre Phantomtor aus dem Jahr 2013, das ihn beinahe seine erste Weltmeisterschaft gekostet hätte. In der SPORT1-Sendung SPOTLIGHT erinnerte er sich am Mittwoch an den bitteren Moment.