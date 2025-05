Guirassy stellt BVB-Rekord auf

Serhou Guirassy bringt den BVB gegen Holstein Kiel per Strafstoß in Führung. Damit stellt der Angreifer einen Rekord bei den Schwarz-Gelben auf.

Serhou Guirassy bringt den BVB gegen Holstein Kiel per Strafstoß in Führung. Damit stellt der Angreifer einen Rekord bei den Schwarz-Gelben auf.

Der 29-Jährige traf am letzten Bundesliga-Spieltag zur 1:0-Führung gegen Holstein Kiel (JETZT im LIVETICKER) und erzielte damit sein 21. Tor in dieser Spielzeit - so viele wie noch kein Spieler in seiner Debüt-Saison für den BVB.