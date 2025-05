Hamann verkündet Vertrags-News

Dietmar „Didi“ Hamann hat seinen Vertrag bei Sky verlängert. Der Ex- Nationalspieler ist bekannt für seine schonungslosen Analysen und sorgt durch diese nicht selten für Diskussionen.

Auch in der nächsten Saison wird er die Fußball-Fans samstags ab 14 Uhr in der Sendung „Countdown“ auf den Bundesliga-Spieltag einstimmen.

Nach dem Schlusspfiff wird er weiterhin in der Sendung „Alle Spiele, alle Tore“ die Ergebnisse des Spieltags analysieren. Durch die Sendung werden ihn fortan im Wechsel Britta Hofmann und Michael Leopold begleiten.

„Meine Tätigkeit macht mir einfach Spaß“

„Seine Stimme hat Gewicht“

„Didi Hamanns Stimme hat in Fußball-Deutschland Gewicht“, lobte der Chefredakteur von Sky Sport, Alexander Rösner.

Rösner freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Bayern-Spieler : „Mit seinen meinungsstarken Analysen ist er seit mittlerweile über einem Jahrzehnt eine feste Größe in unseren Bundesliga-Übertragungen und wird dies zu unserer großen Freude auch in den kommenden Jahren bleiben.“

Auch Meijer bleibt bei Sky

Sky verliert ab der kommenden Saison die Übertragungsrechte an der Konferenz am Samstagnachmittag, diese wird in den vier Spielzeiten von 2025/26 bis 2028/29 bei DAZN zu sehen sein.