Holt Bayern die Schale? Steigt Bochum ab? Diese Entscheidungen können fallen

In Sachen Meisterschaft kann der FC Bayern am Wochenende alles klarmachen. Auch ein erster Absteiger ist möglich. Für einen Profi gibt es ein kurioses Szenario.

In Sachen Meisterschaft kann der FC Bayern am Wochenende alles klarmachen. Auch ein erster Absteiger ist möglich. Für einen Profi gibt es ein kurioses Szenario.

MEISTERSCHAFT: Der FC Bayern kann am Wochenende Deutscher Meister werden - und das ohne Harry Kane. Der Topstürmer ist gelbgesperrt und muss bei seinem womöglich ersten Titel auf der Leipziger Tribüne Platz nehmen. Holt Bayern am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) einen Sieg bei RB, wäre der 34. Meistertitel der Vereinsgeschichte perfekt. Doch auch ohne eigenen Erfolg könnten die Münchner feiern: Verliert Bayer Leverkusen am Sonntag beim SC Freiburg, wäre Bayern so oder so nicht mehr einzuholen.