Horror-Szene bei Abstiegskrimi! Spiel lange unterbrochen

Während sich Sissoko bald wieder berappelte, blieb Müller regungslos liegen. Am Kopf war eine blutende Wunde erkennbar. Mitspieler eilten herbei und drehten ihn in die stabile Seitenlage. Das Stadion verstummte, Zuschauer und Teams zeigten sich geschockt. Immer wieder stimmten jedoch die Heimfans, unterstützt vom Gästeblock, lautstarke „Kevin-Müller“-Sprechchöre an.