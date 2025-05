Wunder muss her! Bochumer Abstieg rückt näher

Der VfL kommt im Abstiegsgipfel in Heidenheim nur zu einem 0:0. Der Abstieg für Bochum ist vertagt, doch die Luft wird dünner. Eine Horror-Szene überschattet das Spiel.

Der VfL Bochum stolpert in der Fußball-Bundesliga weiter dem Abstieg entgegen. Zwar bewahrte sich die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking dank eines umkämpften 0:0 im Abstiegsgipfel beim 1. FC Heidenheim noch einen Funken Resthoffnung auf den Klassenerhalt, angesichts von vier Punkten Rückstand auf den Relegationsrang bei nur noch zwei Saisonspielen sind die Chancen darauf jedoch äußerst gering.

In einer von vielen Zweikämpfen geprägten Partie kamen beide Mannschaften erst in der zweiten Halbzeit zu besseren Torchancen, verpassten aber jeweils die Führung. Für einen Schock sorgte die Verletzung von Heidenheims Torwart Kevin Müller, der nach zehnminütiger Behandlung vom Feld getragen werden musste.

Nächstes Finale gegen Mainz

Während Heidenheim als Tabellen-16. weiter die besten Chancen auf den Relegationsrang besitzt, steht für Bochum, das in den vergangenen sieben Spielen nur zwei Punkte sammelte, am kommenden Samstag (im Liveticker bei SPORT1) im Heimspiel gegen Mainz 05 das nächste Finale an.