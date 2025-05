"Ich bewundere ihn": Tah erklärt besondere Kompany-Verbindung

„Ich hatte andere Angebote, die wirklich sehr gut waren. Mir gefällt die Idee, ins Ausland zu gehen und eine neue Sprache, eine neue Kultur zu lernen“, erklärte der 29-Jährige in einem Beitrag bei The Players‘ Tribune .

„Aber für mich kommt es immer auf die persönliche Entwicklung, die Menschen und die Kultur an, und ich werde bei einem der besten Vereine der Welt spielen, mit einem ganz besonderen Trainer“, fuhr Tah fort.

Tah und Kompany mit „besonderer Verbindung“

„Er sieht dich zuerst als Mensch“

Nach zehn Jahren bei der Werkself zieht es Tah nun zum FC Bayern. Der Innenverteidiger unterschrieb einen Vertrag bis 2029 , wie der Klub am Donnerstagmorgen verkündete.

Kompany habe ihm zudem genau aufgezeigt, welche Rolle er bei den Bayern spielen könne und wie er ihm helfen könne, ein besserer Innenverteidiger zu werden. „Das war genau das, was ich hören wollte. Die Vorstellung, für ihn zu spielen, gefiel mir“, sagte Tah. „Am Ende konnte ich hier in Deutschland bekommen, was ich wollte.“