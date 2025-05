Immer noch kein Kane-Titel! "Herzschmerz in letzter Minute"

Doch dann kam Yussuf Poulsen, traf zum 3:3 in der Minute 95. Minute - und Kane muss weiter auf den ersten Titel in seiner Karriere warten.

Irres Bayern-Finale: Presse leidet mit Kane

In den englischen Medien war das vermeintliche Drama um den Kapitän der Three Lions jedenfalls ein großes Thema. „Herzschmerz in letzter Minute. Harry Kane wird dazu gezwungen, weiter auf seinen ersten großen Titel zu warten“, schrieb talksport. „Harry Pain“ titelte das Boulevardblatt The Sun: „Harry Kanes Träume von der ersten Trophäe auf Eis gelegt.“