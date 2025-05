Kane: Titel verändert mich nicht

Der Engländer will sein "Arbeitsethos" beibehalten und verrät, wie die Meisterschale schmeckt.

Harry Kane ist von seinem Titelfluch erlöst - ein anderer Fußballer aber sei er auch mit Meisterschale nicht, betonte der Engländer. "Dieser Titel verändert mich nicht als Spieler", sagte der Stürmerstar des FC Bayern nach der Meisterehrung am Samstagabend.

Der 31-Jährige nannte die deutsche Meisterschaft "eine große Sache. Es hat lange genug gedauert. Dass ich diese Trophäe in die Hände bekommen habe, ist etwas Besonderes, ich werde die nächsten Wochen genießen", meinte er: "Es fühlt sich wunderbar an, von mir fällt eine Last ab."