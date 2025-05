Kovacs Meisterstück beim BVB

Kovac hat das geschafft, was dem BVB wohl nicht mal mehr der positivste Anhänger zugetraut hatte: Die Qualifikation für die Champions League.

Zehn Punkte betrug zwischenzeitlich der Abstand auf Rang vier. Damit sind die Dortmunder nach Leverkusen (2018/19) erst der zweite Verein in der 3-Punkte-Ära, der einen solchen Rückstand auf Platz vier in der Rückrunde wettzumachen wusste.

Kovac muss sich nicht schämen

Kovac weist die Beschreibung, ein „harter Hund“ zu sein, stets zurück. Doch er muss sich dafür nicht schämen – im Gegenteil. Er hat es geschafft, das Team, das zwischenzeitlich mausetot und kaum mehr zu retten war, mit dem einfachsten Fußball-Einmaleins wieder zurück in die Spur zu bringen.

Auch wenn er den ein oder anderen Spieler härter anpacken musste und die Profis unter ihm ächzten: Sie haben in den vergangenen Wochen verstanden: Wenn wir unserem Trainer vertrauen, sind wir erfolgreich. Zwischen Kovac und seinem Team bahnt sich eine echte Liebesgeschichte an. Und nicht nur da.

BVB-Fans liegen Kovac zu Füßen

„Keiner von uns“ - so lautete der Vorwurf. „Keiner, der den Verein in- und auswendig kennt“. Doch Kovac ließ sich davon nicht beirren und belehrte seine Kritiker, nach kleinen Anlaufschwierigkeiten, eines Besseren.

Der in Dortmund unpopuläre Plan, endlich mal frisches Blut von extern in den Verein zu holen, stellte sich als goldrichtig heraus. Auch Lars Ricken und Sebastian Kehl, denen heftiger Gegenwind entgegenschlug, dürfen sich bestätigt fühlen und kräftig aufatmen.

Doch die schwierigste Aufgabe liegt noch vor Kovac: Der Retter muss nun als Architekt ran, die Mannschaft zusammenstellen und über den Sommer hinaus in erfolgreiche Zeiten führen.

Kovac einer wie Klopp?

Vor allem Kovacs Art und Weise kommt im Ruhrgebiet gut an. Jeder Spieler und Mitarbeiter des Vereins weiß, woran er an ihm ist. Er ist ein Mann klarer Worte, ein Pragmatiker, Arbeiter und das Wichtigste: Er stellt sich niemals in den Mittelpunkt.