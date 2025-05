Künftiger Bayern-Star bricht in Tränen aus

Ein Tag der emotionalen Abschiede in Sinsheim! Neben Bayern-Legende Thomas Müller verabschiedete das Publikum in der PreZero Arena auch einen Leistungsträger der TSG Hoffenheim - der seine Tränen nicht zurückhalten konnte.

Bischof bricht in Tränen aus

Nach über zehn Jahren im Trikot der TSG beginnt für Bischof in wenigen Tagen ein neues Kapitel beim FC Bayern. Der gebürtige Aschaffenburger war im Juli 2015 vom TSV Amorbach in die Jugend der Badener gewechselt und avancierte in der Spielzeit 2024/25 zum unumstrittenen Leistungsträger.