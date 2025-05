Kurioser Kovac-Kniff? "Karim hat die Hälfte weggelassen"

„Man muss das alles in den Kontext setzen. Karim hat da wahrscheinlich die Hälfte weggelassen“, erklärte Kovac auf SPORT1 -Nachfrage auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga -Saisonfinale gegen Holstein Kiel am Samstag ( 15.30 Uhr im LIVETICKER ).

Kovac betont: „Die feuern genug!“

Vielmehr bezogen sich Adeyemis Worte auf das Abschlusstraining, das in der Regel am Freitag stattfindet. „Dann wollen wir da nicht noch rumfeuern. Aber wir machen das immer donnerstags, das ist die Einheit, wo richtig viel geschossen wird“, erklärte Kovac.

Für den BVB kommt es auch auf die Tore an

Am Samstag kommt es für die Dortmunder im Kampf um das Ticket für die Champions League auf jeden Treffer an. Bei einem Sieg mit zwei Toren Differenz lösen die Schwarz-Gelben fast sicher das Ticket für die Königsklasse. Bei einem Erfolg mit drei Toren Unterschied ist der erneute Einzug in die CL-Ligaphase garantiert.

„Wir müssen erstmal gewinnen, dann werden wir sehen, was in Freiburg passiert“, sagte Kovac. „Die Spieler werden in der Halbzeit sicher nicht die Handys zücken. Es geht um uns. Wir müssen nicht nach Freiburg schauen, wir haben alles in unserer eigenen Hand. Es geht eher darum, dass die anderen beiden Mannschaften nach Dortmund schauen müssen.“