Adeyemi plaudert kuriosen Kovac-Kniff aus

Borussia Dortmunds Chancen auf die Champions League sind nach dem Statement-Sieg bei Bayer Leverkusen (4:2) so hoch wie lange nicht. Vor dem finalen Spieltag haben die Schwarz-Gelben die Qualifikation wieder in der eigenen Hand.

Was in Leverkusen im Besonderen auffiel: die Dortmunder Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Fünf Torschüsse, vier Treffer – und das, obwohl das Schusstraining in dieser Woche keine große Rolle spielte. Oder gerade deshalb.