Matthäus attackiert Eberl: Nächstes "Fettnäpchen" von Bayern-Boss?

Überraschende Entwicklung

Hintergrund ist die brisante Entwicklung rund um Sanés Zukunft beim FC Bayern: Eberl hatte noch am Samstag von weit fortgeschrittenen Gesprächen berichtet – am Sonntag folgte dann die Kehrtwende.

Kein Unbekannter in München

Matthäus erinnert: „Wir können uns an Januar noch erinnern, als er über Thomas Müller gesagt hat, das werden die einfachsten Vertragsverhandlungen, die er je geführt hat. Was dabei rausgekommen ist, wissen wir. Das ist natürlich nicht gut für Max. Ich weiß nicht, welche Zusage er Leroy Sané gegeben hat.“

Ein zweiter Thomas-Müller-Fall?

Noch am Samstag hatte Eberl betont: „Wir sind in guten und zielführenden Gesprächen, die Unterschrift fehlt aber noch.“ Die Situation erinnert an den Fall Thomas Müller: Auch da hatte Eberl im Januar betont, die Gespräche seien nur Formsache – am Ende gab es keine Verlängerung, sondern eine Entschuldigung von Eberl.